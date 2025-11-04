Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 ноября, 17:56

Умер телеведущий Юрий Николаев

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В возрасте 76 лет умер известный российский телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщает SHOT.

Сегодня Николаев почувствовал себя плохо у себя дома и его госпитализировали в срочном порядке. Известно, что он долгое время страдал от серьёзного заболевания лёгких. В частности, ноябре 2024 года его госпитализировали в реанимацию после обморока, где врачи диагностировали отёк лёгких.

Юрий Николаев начал свою телевизионную карьеру в 1975 году как бессменный ведущий музыкальной программы «Утренняя почта» на Центральном телевидении СССР. Его также знали по популярным шоу «Голубой огонёк» и «Песня года». В 1991 году он основал продюсерскую фирму ЮНИКС, запустившую программу «Утренняя звезда». В дальнейшем Николаев участвовал в создании и продюсировании таких проектов, как «Угадай мелодию!» (с 1995 года), а также занимал руководящие должности в Московской телекомпании.

Умер учившийся в России бывший формальный лидер КНДР Ким Ён Нам
Умер учившийся в России бывший формальный лидер КНДР Ким Ён Нам

Ранее сообщалось, что умер Валерий Борщёв, выдающийся правозащитник, чья деятельность стала ключевой для создания Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Ему было 82 года.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
