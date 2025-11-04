Умер телеведущий Юрий Николаев
В возрасте 76 лет умер известный российский телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщает SHOT.
Сегодня Николаев почувствовал себя плохо у себя дома и его госпитализировали в срочном порядке. Известно, что он долгое время страдал от серьёзного заболевания лёгких. В частности, ноябре 2024 года его госпитализировали в реанимацию после обморока, где врачи диагностировали отёк лёгких.
Юрий Николаев начал свою телевизионную карьеру в 1975 году как бессменный ведущий музыкальной программы «Утренняя почта» на Центральном телевидении СССР. Его также знали по популярным шоу «Голубой огонёк» и «Песня года». В 1991 году он основал продюсерскую фирму ЮНИКС, запустившую программу «Утренняя звезда». В дальнейшем Николаев участвовал в создании и продюсировании таких проектов, как «Угадай мелодию!» (с 1995 года), а также занимал руководящие должности в Московской телекомпании.
