Умер правозащитник и автор закона об общественном контроле Валерий Борщёв

Ушёл из жизни Валерий Борщёв, выдающийся правозащитник, чья деятельность стала ключевой для создания Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Ему было 82 года. Информацию об этом распространила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Ушёл дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал», — написала Меркачева в Telegram-канале.

По её словам, несмотря на болезнь, Борщёв был активен и пытался помочь разным людям, оказавшимся в беде.

Путь Валерия Борщёва начался с журналистики в 1960-х, но поворотным моментом стало его знакомство с Андреем Сахаровым в 1975 году, после чего он активно включился в правозащитное движение. В 1990-х годах его деятельность продолжилась в политической сфере: он был депутатом Моссовета, а затем и Государственной Думы. Одним из его главных успехов стало лоббирование закона 2008 года, который позволил создать общественные наблюдательные комиссии в местах лишения свободы и содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что умерла журналистка Мария Фролова. Ей было всего 33 года. В 2017 году Мария присоединилась к команде «Ленты.ру», встав в строй отдела «Силовые структуры». Коллеги отмечали, что благодаря своему таланту, трудолюбию и врожденному журналистскому чутью она очень быстро трансформировалась в настоящего профессионала.