Бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев умер в 91 год

На 92-м году жизни скончался выдающийся советский и российский журналист, политический и общественный деятель Иван Лаптев, занимавший в разные годы пост главного редактора газеты «Известия» и председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Об этом сообщила «Известиям» супруга покойного Татьяна Карева.

«К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался», — заявила она.

Иван Лаптев умер в больнице, оставив после себя значительное наследие в области журналистики и государственной службы. Его жизненный путь начался 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Омской области, где он родился в многодетной семье. После гибели отца на фронте мать самостоятельно воспитывала пятерых детей.

Получив образование в Сибирском автодорожном институте имени В.В. Куйбышева, Лаптев первоначально посвятил себя преподавательской деятельности. Однако с 1964 года началась его блестящая журналистская карьера: работа в газете «Советская Россия», журнале «Коммунист», должность заместителя главного редактора «Правды». С 1984 по 1990 год он возглавлял редакцию «Известий», а в 1990-1991 годах занимал высокий государственный пост председателя совета Союза Верховного Совета СССР.

За многолетнюю плодотворную работу Лаптев удостоен многочисленных государственных наград, включая ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также получал благодарности от президента Бориса Ельцина.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни британский актёр и правозащитник Набиль Шабан, известный своим мужеством перед лицом болезни «хрустальных костей» (несовершенного остеогенеза). Он стал пионером в создании первого театра для артистов с инвалидностью. Шабан, передвигавшийся в кресле, основал театральную компанию Graeae после того, как столкнулся с отказами в театральных учебных заведениях. Зрители помнят его по роли Сила в «Докторе Кто», а также по участию в фильмах «Витгенштейн» и «Дитя человеческое». Ему было 72 года.