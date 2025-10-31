Россия и США
31 октября, 20:33

Звезда шоу «Голос» Влада Ахундова погибла в автокатастрофе в Баку

Влада Ахундова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vlada_axundova

Участница шоу «Голос Азербайджана» Влада Ахундова погибла в ДТП в Баку. Авария произошла в ночью в Сабаильском районе, сообщает Qafqazinfo.

По предварительной информации, 37-летняя певица находилась в припаркованной Toyota, когда в её автомобиль на большой скорости врезался Hyundai. От полученных травм Ахундова скончалась на месте.

За рулём Hyundai находился 22-летний Сейфулла Мехтизаде. Его пассажирка, 28-летняя Бахар Меджидова, госпитализирована с травмами средней тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Влада Ахундова дошла до этапа поединков в шоу «Голос Азербайджана». Её карьера также включает участие в национальном отборе на «Евровидение» и выход в суперфинал международного конкурса «Большая сцена».

