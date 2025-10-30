Наставник «Голоса» в Нидерландах Марко Борсато признан виновным в педофилии

В Нидерландах прокуратура потребовала назначить певцу Марко Борсато наказание в виде пяти месяцев лишения свободы. Судью шоу «The Voice of Holland» обвиняют в сексуальных домогательствах к 15-летней девушке, сообщает издание NL Times.

Согласно следствию, инциденты происходили с сентября 2014 года по январь 2015-го — дома у певца, у потерпевшей и в гримёрной телешоу. В обвинении говорится, что Борсато прикасался к интимным местам девушки и дарил ей нижнее бельё. Также он писал сообщения откровенного характера. Отдельный пункт обвинения — принуждение к физическим действиям сексуального характера — прокуратура попросила снять из-за отсутствия доказательств.

Борсато признал часть обвинений, однако утверждал, что стал жертвой заговора. Он подал встречный иск против девушки и её матери, но суд его отклонил. Известно, что певец был близко знаком с семьёй потерпевшей, а мать называла его «отцовской фигурой».

«В начале предъявления обвинения во вторник днём прокурор описал Марко Борсато как «человека, который больше не видел границ, чьё восприятие затуманилось, когда жертва превратилась в молодую женщину, хотя она всё ещё была ребёнком». Обвинение также описало Борсато как человека, который видел, как жертва растёт, смотрел её школьный мюзикл и поддерживал её во время похорон отца. «Но он также человек, который называет жертву «горячей цыпочкой» и покупает ей нижнее бельё», — говорится в статье.

26-летняя женщина через адвоката заявила, что не добивается наказания или денег, а лишь хочет, чтобы Марко Борсато признал, что поступил неправильно. Она отметила, что для неё важно, чтобы он понял, какую боль ей причинил.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 63-летнего мужчину, который выманивал у девятилетней школьницы интимные фото под видом 18-летнего парня. Представившись «18-летним Сергеем», мужчина перевёл общение в мессенджер и стал добиваться от ребёнка откровенных снимков, обещая подарки. Получив подарки, школьница прекратила переписку и рассказала всё маме.