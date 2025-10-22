Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 14:36

В Петербурге пенсионер вымогал интимные фото у 9-летней девочки за пенал и 3D-наклейки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23

В Невском районе Петербурга задержан 63-летний мужчина, который выманивал у девятилетней школьницы интимные фото под видом 18-летнего парня. В итоге её мама обратилась в полицию, сообщает 78.ru.

Знакомство произошло 13 октября в приложении для коротких музыкальных видео. Представившись «18-летним Сергеем», мужчина перевёл общение в мессенджер и стал добиваться от ребёнка откровенных снимков, обещая подарки. Девочка указала адрес пункта выдачи рядом с домом, куда он отправил посылку: пенал, чехол и 3D-наклейки. Получив подарки, школьница прекратила переписку и рассказала всё маме.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого. Мужчина ранее привлекался по статье 177 УК РСФСР. Сейчас его задержали.

Ранее Life.ru сообщал, что в Казахстане теперь начнут кастрировать педофилов-насильников за полгода до выхода из тюрьмы. При наличии у преступника психических заболеваний к нему могут применить иные меры медицинского воздействия.

