В Петербурге пенсионер вымогал интимные фото у 9-летней девочки за пенал и 3D-наклейки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23
В Невском районе Петербурга задержан 63-летний мужчина, который выманивал у девятилетней школьницы интимные фото под видом 18-летнего парня. В итоге её мама обратилась в полицию, сообщает 78.ru.
Знакомство произошло 13 октября в приложении для коротких музыкальных видео. Представившись «18-летним Сергеем», мужчина перевёл общение в мессенджер и стал добиваться от ребёнка откровенных снимков, обещая подарки. Девочка указала адрес пункта выдачи рядом с домом, куда он отправил посылку: пенал, чехол и 3D-наклейки. Получив подарки, школьница прекратила переписку и рассказала всё маме.
Правоохранители быстро установили личность подозреваемого. Мужчина ранее привлекался по статье 177 УК РСФСР. Сейчас его задержали.
Ранее Life.ru сообщал, что в Казахстане теперь начнут кастрировать педофилов-насильников за полгода до выхода из тюрьмы. При наличии у преступника психических заболеваний к нему могут применить иные меры медицинского воздействия.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.