8 октября, 13:59

Кастрировать педофилов в Казахстане будут за полгода до выхода из тюрьмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Казахстане начнут кастрировать преступников, осуждённых за насилие над несовершеннолетними, процедура будет проводиться за полгода до выхода педофила из тюрьмы. Соответсвующий приказ подписал министр здравоохранения страны. Нововведение начнёт действовать с 17 октября этого года.

Согласно документу, решение о кастрации будет принимать суд, и применяться она должна только к лицам старше 18 лет. Процедуру проведут сразу в тюрьме, но если осуждённый на пробации или должен выплатить штраф, то кастрацию сделают в клинике по судебному решению.

В документе делается оговорка, что если преступник страдает психическим расстройством, то к нему могут применить иные меры медицинского воздействия. При этом его состояние и отклонения в развитии должна подтвердить экспертиза.

На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю девочку и сбежали от суда. Их объявили в розыск

Ранее в Липецкой области осудили рецидивиста, который из колонии совращал детей через Интернет. Его жертвами стали 34 ребёнка в возрасте от 6 до 15 лет. Приговор — 24 года строгого режима — огласили по итогам расследования.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

