Полиция Лондона пересмотрит девять тысяч дел после скандала с мэром-покрывателем педофилов

Полиция Лондона пересмотрит девять тысяч дел, связанных с педофилией, после обвинений в адрес мэра британской столицы Садика Хана, которого СМИ заподозрили в сокрытии деятельности банд растлителей малолетних. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на внутреннее письмо комиссара Марка Роули.

Полицейский уведомил градоначальника о начале нового масштабного расследования и признал, что тысячи жертв были лишены права на правосудие, а некоторые столкнулись даже с осуждением и недоверием со стороны общества. Проверка охватит дела с 2010 года и завершится к апрелю 2026-го.

По данным журналистов, Хан был осведомлён о существовании банд, занимавшихся растлением несовершеннолетних, но умалчивал об этом в публичном пространстве.

Напомним, в феврале сообщалось, что банды азиатских педофилов заполонили Великобританию. В более 40 городах Англии девочки и женщины подвергались насилию со стороны около 76 преступных группировок. Из практически 400 осуждённых педофилов примерно 155 уже вышли на свободу, полиция зачастую игнорировала факты изнасилований. Британская пресса рассказывала об одном особо вопиющем случае, когда 70 мигрантов-педофилов изнасиловали 15-летнюю девочку.