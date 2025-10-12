Валдайский форум
11 октября, 23:40

В Британии зарезали экс-вокалиста Lostprophets, осуждённого за педофилию

Иан Уоткинс. Обложка © X / Lord of Adders Black

Бывший лидер британской группы Lostprophets Иан Уоткинс, приговорённый к 29 годам заключения за педофилию, скончался в тюрьме Уэйкфилд после нападения. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Источники подтвердили, что в субботу утром он был атакован ножом другим заключённым. Полиция Западного Йоркшира сообщила, что двое мужчин в возрасте 25 и 43 лет были арестованы по подозрению в убийстве. Уоткинс был признан мёртвым на месте происшествия», — говорится в статье.

Отмечается, что тюрьма сразу после этого была закрыта на карантин. Представитель тюрьмы сообщил, что не имеет права давать комментарии, пока идёт полицейское расследование.

Напомним, в 2013 году суд признал Уоткинса виновным по 13 пунктам обвинения, связанным с сексуальными преступлениями против детей, в том числе в попытке изнасилования фанатки — ребёнка младше 13 лет, а также в изготовлении и хранении материалов порнографического характера. Певец уже подвергался покушению в 2023 году, тогда трое заключённых взяли его в заложники.

Ранее в Казахстане подписали приказ, по которому в стране будут кастрировать преступников, осуждённых за насилие над несовершеннолетними. Процедура будет проводиться за полгода до выхода из тюрьмы. Кастрация будет проводиться сразу в учреждении, но если осуждённый на пробации или должен выплатить штраф, то её сделают в клинике по судебному решению.

