Умер актёр с «хрустальными костями‎», сыгравший инопланетянина в «Докторе Кто»

Известный британский актёр и правозащитник с «хрустальными костями‎» Набиль Шабан, основавший первый театр для артистов с инвалидностью, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на близких покойного.

«До Набиля на телевидении и на сцене не было заметных людей с инвалидностью. Именно Набиль своей неистовой верой в себя и активизмом изменил это», — приводит издание слова актёра Саймона Стартина.

Шабан, родившийся с несовершенным остеогенезом и передвигавшийся в инвалидном кресле, основал театральную компанию Graeae после того, как все театральные школы отказали ему в приёме. Миллионам зрителей он запомнился по роли инопланетного существа Сила в культовом сериале «Доктор Кто», а также работами в фильмах «Витгенштейн» и «Дитя человеческое».

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни скончался народный артист СССР Якуб Ахмедов, выдающийся деятель узбекского театра и кинематографа. Как сообщил Узбекский национальный академический драматический театр, артист долгие годы служил в театре имени Хамзы, где занимал пост директора в течение двух десятилетий до 2013 года.