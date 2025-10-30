Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 15:46

Умер актёр фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» Якуб Ахмедов

Обложка © Wikipedia / Doniyor Sharipov

Обложка © Wikipedia / Doniyor Sharipov

На 88 году жизни скончался народный артист СССР, заслуженный артист Узбекистана, актёр театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов. Об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр.

Ахмедов служил в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы (ныне — Узбекский национальный академический драматический театр), где 20 лет — до 2013 года — занимал пост директора. Артист сыграл более сорока ролей в фильмах, в том числе в лентах «Фуркат», «Зумрад», «Минувшие дни», «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников».

Дочь Марлен Дитрих умерла в возрасте 100 лет
Дочь Марлен Дитрих умерла в возрасте 100 лет

А ранее сегодня стало известно, что в возрасте 75 лет скончался заслуженный артист России Анатолий Меньщиков после почти пятидесяти лет служения в Театре Вахтангова. Он сыграл около ста ролей, включая знаменитого унтер-офицера Лорио в «Мадемуазель Нитуш», которого исполнил более 400 раз в дуэте с Марией Ароновой.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Узбекистан
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar