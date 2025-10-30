Умер ленинградский Боб Марли, ему было 67 лет
Обложка © VK/Андрей Куницын
Умер российский регги-исполнитель Андрей Куницын, известный под сценическими именами Dr.I-Bolit, Dr.I-Bol и Ras Simeon. Ему было 67 лет, сообщается официальной странице музыканта «ВКонтакте».
«Печальная новость в мире регги-музыки. На 68-м году ушел друг, коллега, музыкант, хороший человек…» — говорится в публикации. При этом причина смерти не называется.Церемония прощания назначена на 31 октября.
Андрей Куницын родился в 1958 году и считается одним из первых советских растаманов. В начале 1990-х он выступал с Rainbow Army Band в легендарном петербургском клубе TamTam. Ещё с 1986 года он записывал альбомы у себя дома — кассеты быстро стали популярны среди африканских студентов.
Лидер Jah Division Герберт Моралес называл Куницына «Бобом Марли из Ленинграда». Музыкант был одним из немногих в России, кто создавал треки на dread talk и патуа — языках ямайской растаманской культуры.
Ранее сообщалось о кончине советского и российского деятеля киноискусства — режиссёра, актёра и мастера озвучивания Андрея Гриневича. Артист ушёл из жизни, не дожив до своего 70-летия. В последние годы он испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, что вынудило его оставить актёрскую карьеру. Тем не менее, Гриневич продолжал заниматься режиссурой дубляжа. Широкой аудитории он знаком как один из самых характерных и узнаваемых голосов в истории российского дубляжа. Именно его голосом говорили такие звезды, как Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Шон Коннери, Антонио Бандерас и Мел Гибсон.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.