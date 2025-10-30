Умер ленинградский Боб Марли, ему было 67 лет

Умер российский регги-исполнитель Андрей Куницын, известный под сценическими именами Dr.I-Bolit, Dr.I-Bol и Ras Simeon. Ему было 67 лет, сообщается официальной странице музыканта «ВКонтакте».

«Печальная новость в мире регги-музыки. На 68-м году ушел друг, коллега, музыкант, хороший человек…» — говорится в публикации. При этом причина смерти не называется.Церемония прощания назначена на 31 октября.

Андрей Куницын родился в 1958 году и считается одним из первых советских растаманов. В начале 1990-х он выступал с Rainbow Army Band в легендарном петербургском клубе TamTam. Ещё с 1986 года он записывал альбомы у себя дома — кассеты быстро стали популярны среди африканских студентов.

Лидер Jah Division Герберт Моралес называл Куницына «Бобом Марли из Ленинграда». Музыкант был одним из немногих в России, кто создавал треки на dread talk и патуа — языках ямайской растаманской культуры.