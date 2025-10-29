Россия и США
29 октября, 14:12

Умер «российский голос Брюса Уиллиса» Андрей Гриневич

Кадр из видео © YouTube/ Vittorio G

Советский и российский режиссер, актер и мастер дубляжа Андрей Гриневич умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал «Русский дубляж».

По данным канала, в последние годы Гриневич тяжело болел и прекратил актерскую деятельность, но продолжал работать как режиссер дубляжа.

Андрей Гриневич известен как один из самых узнаваемых голосов российского дубляжа — его голосом в фильмах говорили Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Шон Коннери, Антонио Бандерас и Мел Гибсон.

В его фильмографии — роли в картинах «Плюмбум, или Опасная игра», «Победа», «Пять минут страха» и «Три августовских дня».

Андрей Гриневич родился в 1956 году и окончил ГИТИС. С конца 1980-х активно работал на телевидении и в студиях дубляжа, став голосом десятков голливудских звезд. Его тембр и манера речи сделали дубляж с его участием эталоном для целого поколения зрителей.

Помимо дубляжа, Гриневич занимался постановкой спектаклей, преподавал актерское мастерство и работал над озвучиванием документальных и анимационных фильмов.

Марина Фещенко
    avatar