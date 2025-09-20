Интервидение
20 сентября, 14:11

Без слёз не взглянуть: Дочь выложила редкое фото Брюса Уиллиса

Дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото отца и вспомнила летние моменты

34-летняя Скаут, средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, опубликовала в соцсетях серию летних фотографий, среди которых оказалось редкое фото с отцом, страдающим лобно-височной деменцией. На снимке она обнимает 70-летнего Брюса на фоне зелени и листьев банана, рядом стоит младшая сестра Таллула.

«Запоздалые вести о чудесном лете», — подписала снимок Скаут.

На серии фото Скаут запечатлела встречи с друзьями, пикник на озере и игру в домино с мамой. Особое внимание подписчиков привлекла фотография с отцом, которого дочь поддерживает и любит. С 2023 года у Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция, из-за которой у него появились трудности с речью. Сейчас состояние актёра стабильное, а заботу о нём обеспечивают вся семья, включая бывшую жену Деми Мур и нынешнюю супругу Эмму Хеминг.

«Он уходит в свой мир»: Врач объяснил, зачем семья отселила больного деменцией Брюса Уиллиса
Ранее супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, рассказала, что до постановки актёру диагноза лобно-височной деменции серьёзно рассматривала возможность развода. По её словам, она перестала узнавать мужа и не понимала причин изменений в их отношениях. Хеминг признала, что ощущала угрозу распада брака и сомневалась в своих чувствах к Уиллису, а ясность наступила только после выявления у актёра заболевания.

Милена Скрипальщикова
