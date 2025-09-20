Без слёз не взглянуть: Дочь выложила редкое фото Брюса Уиллиса

34-летняя Скаут, средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, опубликовала в соцсетях серию летних фотографий, среди которых оказалось редкое фото с отцом, страдающим лобно-височной деменцией. На снимке она обнимает 70-летнего Брюса на фоне зелени и листьев банана, рядом стоит младшая сестра Таллула.

«Запоздалые вести о чудесном лете», — подписала снимок Скаут.

На серии фото Скаут запечатлела встречи с друзьями, пикник на озере и игру в домино с мамой. Особое внимание подписчиков привлекла фотография с отцом, которого дочь поддерживает и любит. С 2023 года у Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция, из-за которой у него появились трудности с речью. Сейчас состояние актёра стабильное, а заботу о нём обеспечивают вся семья, включая бывшую жену Деми Мур и нынешнюю супругу Эмму Хеминг.