Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

В возрасте 75 лет скончался заслуженный артист России Анатолий Меньщиков после почти пятидесяти лет служения в Театре Вахтангова. Об этом сообщили представители театрального сообщества.

«Печальная новость: ушёл из жизни Анатолий Меньщиков, заслуженный артист России, посвятивший служению Театру Вахтангова без малого пять десятилетий», — говорится в сообщении.

Его карьера началась в 17 лет машинистом сцены в Театре на Таганке, где ему довелось заменить заболевшего актёра в спектакле Юрия Любимова. После окончания Щукинского училища Меньщиков посвятил жизнь Театру Вахтангова.

Он сыграл около ста ролей, включая знаменитого унтер-офицера Лорио в «Мадемуазель Нитуш», которого исполнил более 400 раз в дуэте с Марией Ароновой. Коллеги и зрители запомнят его как преданного служителя театра, пронёсшего любовь к искусству через всю жизнь.

