30 октября, 14:21

Дочь Марлен Дитрих умерла в возрасте 100 лет

Обложка © Wikipedia / CBS Television

Американская актриса и писательница Мария Рива, дочь знаменитой кинозвезды Марлен Дитрих, скончалась в США в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Washington Post.

Рива умерла 29 октября в доме своего сына в городе Хила (штат Нью-Мексико). Дочь Дитрих и продюсера Рудольфа Зибера сама добилась успеха в актёрской профессии — она дважды становилась лауреатом телевизионной премии «Эмми» за лучшие женские роли в 1952 и 1953 годах, а впоследствии опубликовала биографическую книгу о жизни своей матери.

