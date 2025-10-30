Дочь Марлен Дитрих умерла в возрасте 100 лет

Американская актриса и писательница Мария Рива, дочь знаменитой кинозвезды Марлен Дитрих, скончалась в США в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Washington Post.

Рива умерла 29 октября в доме своего сына в городе Хила (штат Нью-Мексико). Дочь Дитрих и продюсера Рудольфа Зибера сама добилась успеха в актёрской профессии — она дважды становилась лауреатом телевизионной премии «Эмми» за лучшие женские роли в 1952 и 1953 годах, а впоследствии опубликовала биографическую книгу о жизни своей матери.

Ранее сообщалось, что 11 января скончалась известная польская актриса и певица Барбара Рыльска, которую часто называли «польской Марлен Дитрих». Артистка не дожила менее двух недель до своего 90-летия. Причина смерти не уточняется. Барбара Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове, окончила театральное училище в Варшаве и работала на сценах столичных и краковских театров.