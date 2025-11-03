Россия и США
3 ноября, 06:35

Умерла журналистка Мария Фролова

Мария Фролова скончалась на 34-м году жизни. Обложка © VK / Мария Фролова

Журналистка Мария Фролова скоропостижно ушла из жизни в Москве 2 ноября на 34-м году. Трагическую новость сообщил её супруг Алексей Стейнерт изданию «Лента.ру».

Мария родилась 17 июля 1992 года в Ярославле. Сообщалось, что после окончания школы она поступила в Московский государственный институт культуры на факультет социально-культурной деятельности, а затем дополнила свой багаж юридическим образованием.

Увлечение журналистикой началось на первом курсе института, когда она стала корреспондентом ярославской газеты «Юность». За время обучения ей удалось поработать как корреспондентом, так и фотокорреспондентом в ряде изданий, включая «Родной город» (Ярославль), «Аргументы и факты Ярославль» и ИА «Блокнот».

В 2017 году Мария присоединилась к команде «Ленты.ру», встав в строй отдела «Силовые структуры». Коллеги отмечали, что благодаря своему таланту, трудолюбию и врожденному журналистскому чутью она очень быстро трансформировалась в настоящего профессионала. Её интересы не ограничивались криминальными сводками: Мария смело бралась за такие острые темы, как злоупотребления в правоохранительных органах и проблема домашнего насилия. Её материалы и расследования, как подчеркивали читатели, всегда выделялись скрупулезным вниманием к деталям, глубоким погружением в суть проблемы и особой, пронзительной интонацией, которая акцентировала внимание на человеческой трагедии. В 2021 году Мария Фролова перешла из «Ленты.ру» в «Известия», где продолжила работу над статьями о социальной проблематике.

Где бы Мария ни работала, коллеги единодушно свидетельствовали не только о её профессиональном мастерстве, но и о её душевной чуткости, умении быть верным другом и искренне сопереживать.

Редакция Life.ru выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Марии Фроловой.

Днём ранее на 92-м году жизни скончался выдающийся советский и российский журналист, политический и общественный деятель Иван Лаптев, занимавший в разные годы пост главного редактора газеты «Известия» и председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Иван Лаптев умер в больнице, оставив после себя значительное наследие в области журналистики и государственной службы.

