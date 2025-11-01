Актёр Верещагин вспомнил, что всегда «растворялся в атмосфере» Попова, будучи рядом
Актёр Олег Верещагин пришёл на церемонию прощания со своим коллегой Романом Поповым, который известен зрителям по сериалу «Полицейский с Рублёвки». Артист поделился с журналистами, в том числе с корреспондентом Life.ru, воспоминаниями о кинозвезде. Он признался, что последнее время мало созванивался с Поповым, но всегда поздравлял его с праздниками в сообщениях.
«Рядом находясь с ним, растворяешься в его атмосфере и даже не думаешь, что есть что-то плохое в этом мире. Мы списывались. Он всегда поздравлял меня с днём рождения. Скажу честно, давно с ним не созванивался», — поделился Верещагин.
Он рассказал, что Попов был меломаном, обожал качественную музыку. Однажды актёры вместе снимались в одном сериале, съёмки проходили в Турции, и они жили в одном отеле. Каждый съёмочный день артисты заканчивали в ресторане на первом этаже, где пели песни. По словам Верещагина, Попов всегда узнавал, как зовут администратора и называл его исключительно по имени-отчеству, а песни он исполнял даже на английском и знал их в большом количестве.
Напомним, актёр Роман Попов умер 28 октября. Ему было всего 40 лет. «Капитан Мухич» долгое время боролся с раком. В последнее время, несмотря на усилия врачей, состояние звёздного пациента ухудшалось. По словам семьи, Попов умер из-за осложнений после химиотерапии. Сегодня, 1 ноября, его провожают в последний путь. На церемонию ранее приехали вдова и дети актёра.
