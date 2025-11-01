Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 09:10

Актёр Верещагин вспомнил, что всегда «растворялся в атмосфере» Попова, будучи рядом

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актёр Олег Верещагин пришёл на церемонию прощания со своим коллегой Романом Поповым, который известен зрителям по сериалу «Полицейский с Рублёвки». Артист поделился с журналистами, в том числе с корреспондентом Life.ru, воспоминаниями о кинозвезде. Он признался, что последнее время мало созванивался с Поповым, но всегда поздравлял его с праздниками в сообщениях.

Олег Верещагин. Видео © Life.ru

«Рядом находясь с ним, растворяешься в его атмосфере и даже не думаешь, что есть что-то плохое в этом мире. Мы списывались. Он всегда поздравлял меня с днём рождения. Скажу честно, давно с ним не созванивался», — поделился Верещагин.

Он рассказал, что Попов был меломаном, обожал качественную музыку. Однажды актёры вместе снимались в одном сериале, съёмки проходили в Турции, и они жили в одном отеле. Каждый съёмочный день артисты заканчивали в ресторане на первом этаже, где пели песни. По словам Верещагина, Попов всегда узнавал, как зовут администратора и называл его исключительно по имени-отчеству, а песни он исполнял даже на английском и знал их в большом количестве.

Юрист раскрыл, какое наследство оставил после себя Роман Попов
Юрист раскрыл, какое наследство оставил после себя Роман Попов

Напомним, актёр Роман Попов умер 28 октября. Ему было всего 40 лет. «Капитан Мухич» долгое время боролся с раком. В последнее время, несмотря на усилия врачей, состояние звёздного пациента ухудшалось. По словам семьи, Попов умер из-за осложнений после химиотерапии. Сегодня, 1 ноября, его провожают в последний путь. На церемонию ранее приехали вдова и дети актёра.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar