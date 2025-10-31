Юрист раскрыл, какое наследство оставил после себя Роман Попов
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
После смерти Романа Попова его наследникам достались значительные активы: две московские квартиры, одна в Сочи и загородная резиденция в Московской области. Таунхаус, оценённый в 54 миллиона рублей, был выставлен на продажу с целью финансирования медицинских расходов, однако до сих пор остаётся не проданным. Юрист Александр Бенхин поделился информацией о том, кто станет правопреемником имущества знаменитости.
«Я думаю, наследниками станут жена и дети. Если живы оба родителя, которые теоретически могут на что-то претендовать, они откажутся в пользу внуков. Мой прогноз: всё спокойно и цивилизованно отойдёт вдове, сыну и двум дочерям», — подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».
Юрист предположил, что актёр заблаговременно оформил завещание, осознавая серьёзность своего заболевания.
Напомним, что о кончине Романа Попова стало известно 28 октября. Ему было всего 40 лет. Артист долгое время боролся с раком. В последнее время, несмотря на усилия медиков, состояние здоровья ухудшалось. По словам родным Попова, он умер из-за осложнений после химиотерапии. Церемония прощания с актёром пройдёт 1 ноября в Центральной клинической больнице №1 в Москве.
