Юрист раскрыл, какое наследство оставил после себя Роман Попов

После смерти Романа Попова его наследникам достались значительные активы: две московские квартиры, одна в Сочи и загородная резиденция в Московской области. Таунхаус, оценённый в 54 миллиона рублей, был выставлен на продажу с целью финансирования медицинских расходов, однако до сих пор остаётся не проданным. Юрист Александр Бенхин поделился информацией о том, кто станет правопреемником имущества знаменитости.