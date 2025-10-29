Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 15:22

Звёздные друзья отвернулись от Романа Попова перед смертью

Обложка © Telegram / Роман Попов Official

Обложка © Telegram / Роман Попов Official

Актера Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублевки», перед смертью бросили многие из тех, с кем он долгие годы общался. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник из близкого окружения артиста.

«Рому перед смертью действительно почти все друзья бросили. Как он тяжело заболел, никто к нему не приезжал и не звонил. Он же толком ничего не видел — из-за опухоли пропало зрение. Но человеку всегда можно было позвонить. Ему бы дали трубку, он бы пообщался. Но нет — никто не звонил», — рассказал собеседник издания.

По его словам, Попов очень нуждался в общении, и редкие визиты знакомых придавали ему сил. Несмотря на тяжёлое состояние, актёр старался держаться и делал вид, что болезнь не влияет на его жизнь.

Друг актёра Романа Попова: Он умер не от рака
Друг актёра Романа Попова: Он умер не от рака

«Он осознавал, что многие звёздные друзья его бросили. Где-то за месяц до ухода с ним поговорили на эту тему. Он сказал: "Ну и где они все?" Стало очень грустно. Но мы все верили, что Рома обязательно поправится», — добавил источник.

Роман Попов родился в 1984 году и стал известен благодаря роли Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублёвки». Его герой запомнился зрителям добродушием, юмором и искренностью — качествами, которые, по словам коллег, отличали и самого актера.

Кроме того, Попов снимался в проектах «Год культуры», «Гранд», «Отель Элеон», «Папик» и других. В последние годы артист активно занимался театром и участвовал в благотворительных проектах.

Дом актёра Попова, выставленный на продажу ради оплаты лечения, никто не купил
Дом актёра Попова, выставленный на продажу ради оплаты лечения, никто не купил

Летом 2024 года стало известно, что у Попова диагностировали опухоль головного мозга. Актёр долгое время проходил лечение и верил в выздоровление, но 27 октября 2025 года его не стало. Коллеги и поклонники вспоминают его как талантливого, светлого и доброго человека, который до последнего сохранял оптимизм.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

Умер Роман Попов: какими тёплыми словами вспоминали актёра Бурунов, Харламов, Петров и другие звёзды
Умер Роман Попов: какими тёплыми словами вспоминали актёра Бурунов, Харламов, Петров и другие звёзды
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar