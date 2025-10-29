Звёздные друзья отвернулись от Романа Попова перед смертью

Актера Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублевки», перед смертью бросили многие из тех, с кем он долгие годы общался. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник из близкого окружения артиста.

«Рому перед смертью действительно почти все друзья бросили. Как он тяжело заболел, никто к нему не приезжал и не звонил. Он же толком ничего не видел — из-за опухоли пропало зрение. Но человеку всегда можно было позвонить. Ему бы дали трубку, он бы пообщался. Но нет — никто не звонил», — рассказал собеседник издания.

По его словам, Попов очень нуждался в общении, и редкие визиты знакомых придавали ему сил. Несмотря на тяжёлое состояние, актёр старался держаться и делал вид, что болезнь не влияет на его жизнь.

«Он осознавал, что многие звёздные друзья его бросили. Где-то за месяц до ухода с ним поговорили на эту тему. Он сказал: "Ну и где они все?" Стало очень грустно. Но мы все верили, что Рома обязательно поправится», — добавил источник.

Роман Попов родился в 1984 году и стал известен благодаря роли Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублёвки». Его герой запомнился зрителям добродушием, юмором и искренностью — качествами, которые, по словам коллег, отличали и самого актера.

Кроме того, Попов снимался в проектах «Год культуры», «Гранд», «Отель Элеон», «Папик» и других. В последние годы артист активно занимался театром и участвовал в благотворительных проектах.

Летом 2024 года стало известно, что у Попова диагностировали опухоль головного мозга. Актёр долгое время проходил лечение и верил в выздоровление, но 27 октября 2025 года его не стало. Коллеги и поклонники вспоминают его как талантливого, светлого и доброго человека, который до последнего сохранял оптимизм.