Умер Роман Попов: какими тёплыми словами вспоминали актёра Бурунов, Харламов, Петров и другие звёзды

Последние месяцы жизни актёра Романа Попова были полны борьбы и надежды. Коллеги до конца верили, что он справится, навещали, поддерживали. Но болезнь оказалась сильнее. Теперь друзья вспоминают, каким светлым и добрым человеком был Мухич из «Полицейского с Рублёвки». 29 октября, 11:24

О кончине Романа Попова стало известно 28 октября. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком мозга. В последнее время состояние здоровья ухудшилось. Медработники предприняли все возможные меры, включая химиотерапию, однако остановить развитие болезни не удалось. Похороны актёра Романа Попова состоятся в Москве. Об этом сообщил его близкий друг, шоумен Оганес Григорян. Точной даты пока нет, но в теории похоронить Мухича из «Полицейского с Рублёвки» могут уже 1–2 ноября. А пока давайте узнаем, как отзывались о смерти актёра Романа Попова его коллеги по сериалу и просто знакомые из мира шоубиза.

Комик Гарик Харламов

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Михаил Терещенко

Узнав о кончине близкого друга и коллеги, Гарик высказался на своём канале в Telegram. Харламов прикрепил фото улыбающегося Попова и написал: «Популярность приходит к людям по-разному. Кто-то становится известным мгновенно и без особых усилий, а кому-то приходится пахать для этого. Ромка относился ко второму типу. В камеди-клубе не всегда складывалось всё удачно. Номера переписывались, редактировались и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего. Упорство и сила воли в итоге дали свои плоды. Как же я был рад, когда Рома получил роль в сериале «Полицейский с Рублёвки». Я был уверен, что Рома этот шанс точно не упустит. Так он стал Мухичем. С тех пор я в шутку всегда здоровался с ним только так: «Привет, сериал!» — а он отвечал: «Ну всё, не завидуй!» Сегодня Ромы не стало. Болезнь, которую он победил в первом раунде, что казалось невозможным уже тогда, вернулась вновь. Светлая память тебе, Ром. Ещё увидимся!»

Сергей Бурунов

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Софья Сандурская

Когда Роман Попов ушёл из Comedy Club и подался в кино, Бурунов отнёсся к этому достаточно скептически. И, как сам же потом признался, удивился, увидев успех Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Поэтому в своих прощальных к Попову словах Бурунов отметил его профессионализм. И ещё сказал на своём канале следующее: «Он продемонстрировал невероятную силу воли. Когда уже было видно, что ему плохо. И дежурила скорая на площадке. Врачи что-то ему делали. Он уходил, выходил на дубль, снимался… И конечно, я низко кланяюсь ему за такую силу воли. И за такую преданность делу. Это вот прям подвиг настоящий… И больно, и страшно. И в то же время вызывало восхищение и уважение к этому человеку. Ещё смены были ночные. Вот эта вся картина со скорой помощью. И Рома, который, превозмогая боль, исполнял весёлый дубль в роли Мухича. Это, конечно, незабываемо. Ну, земля пухом, что называется».

Актёр Александр Петров

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / actorsashapetrov

Актёр Александр Петров тоже не остался в стороне и опубликовал в соцсетях трогательные строки в адрес бывшего коллеги по сериалу «Полицейский с Рублёвки». В своём обращении Петров написал: «Как же интересно было с тобой, как же кайфово было играть каждую сцену, ты всегда был готов к съёмочному дню, ты всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на съёмочной площадке, к каждому, сконцентрированный, внимательный, лёгкий! Ты лёгкий!!! Написал «был» и стёр, и потом снова написал, и опять стёр, сложно использовать это слово — «был». Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе! Ты настоящий пример для всех! Настоящего мужчины! Любящего свою семью, подлинно и просто так... Ты себя называл, в штуку, человеком, который умеет улыбаться затылком... :) Ты всегда шёл по жизни с юмором, в тебя он был вживлён, изначально и в большом объёме! Очень ты, Рома, светлый! Очень! Как же несправедлива жизнь!..»

Актриса Светлана Суханова

Фото © ТАСС / Артем Геодакян, © Кадр из сериала «Дядя Лёша», режиссер Дмитрий Невзоров, сценаристы Никита Лундин, Антон Бабаев, Дмитрий Невзоров / Kino-teatr

Вспоминая совместную работу на съёмочной площадке, артистка про скончавшегося Мухича сказала изданию VOICE следующее: «Это был светлый человек, очень трогательный внутри. Он всегда переживал из-за работы, волновался за свои роли, очень ответственно подходил к каждой из них. Чтобы смешное было отыграно по-настоящему смешно, к этому надо подходить серьёзно. Он так и делал. Он много репетировал, придумывал и обсуждал с режиссёром. Он очень любил своего Мухича, и, думаю, это было видно всем зрителям».

Продюсер Андрей Семёнов

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © Кадр из сериала «Следователь Протасов», режиссеры Константин Фролов, Константин Смирнов, сценарист Вячеслав Кушнир / Kino-teatr

Один из создателей сериала «Полицейский с Рублёвки», продюсер Андрей Семёнов, тоже не остался в стороне и тепло высказался о Романе Попове: «Я просто ошарашен... Остались самые тёплые чувства от работы с Ромой. Это наш с ним первый крупный проект — «Полицейский с Рублёвки». Он для нас был очень близким актёром».

Комик и актриса Наталья Медведева

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Виноградов

В разговоре с NEWS.RU артистка выразила свои соболезнования и печаль из-за смерти коллеги. И вспомнила умершего Романа Попова такими словами: «Я с ним работала несколько лет назад. Я точно помню свои эмоции, что он был суперпрофессионалом, горел работой: кино, телевидением, съёмками. Ему это всё очень нравилось, он в этом хорошо разбирался. Был профессионалом своего дела, даже перфекционистом. Соболезнования родным. Это такой шок».

И это не все актёры и знаменитости, которые высказались по поводу смерти Мухича из сериала «Полицейский с Рублёвки». Партнёр актёра по дуэту «20:14. Город Сочи» Оганес Григорян рассказал, что последние месяцы стали для Романа Попова особенно тяжёлыми: «Он плохо чувствовал себя в последнее время. Каждый помогал, кто как мог, когда узнавал о его болезни. В мае месяце боролись как могли. Последнее время всё ухудшалось, и вот оно пришло к тому, что это всё закончилось. Соболезнования я выражу близким лично».

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Продюсер Ирина Громова в беседе с «Известиями» отметила, что Попов до последнего верил в выздоровление, а друзья и коллеги регулярно навещали его в больнице: «Раз в неделю мы все к нему ходили, поддерживали, пели песни с ним, анекдоты рассказывали. <...> Он тоже пел песни, даже ногой притопывал в такт».

Соболезнования семье актёра выразил и актёр Сергей Жигунов, опубликовал в соцсетях видео со съёмочной площадки, где Попов появляется в образе с усами и в смокинге, подписав: «Светлая память».

Актриса Анастасия Стежко, звезда сериала «Молодёжка», в разговоре с News.ru отметила, что Роман был человеком с большим сердцем. «К сожалению, с Романом мы мало пересекались на съёмочной площадке, но он запомнился мне очень доброжелательным, открытым и талантливым человеком. Мои соболезнования близким в связи с такой утратой», — сказала она.

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Романа Попова запомнили не только как талантливого артиста, но и как человека с редким жизнелюбием, искренностью и добротой. Он умел заражать окружающих смехом, поддерживать даже в самые трудные моменты и оставаться собой — настоящим. Его друзья и коллеги уверены: память о Мухиче из сериала «Полицейский с Рублёвки» будет жить в тех, кто его любил. А роли, исполненные Романом Поповым, ещё долго будут напоминать зрителям о его тепле и человечности.

Авторы Карина Морозова