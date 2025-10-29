Россия и США
29 октября, 14:11

Стали известны дата и место прощания со звездой сериала «Полицейский с Рублёвки»

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Церемония прощания с актёром Романом Поповым состоится 1 ноября в Центральной клинической больнице №1, расположенной в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале артиста.

«Прощание с Ромой состоится в субботу, 1 ноября, в ритуальном зале для прощания при ЦКБ Nº1 управления делами Президента РФ, по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25», — указано в публикации.

Гражданская панихида состоится в 11:00 по московскому времени. Вслед за ней в 13:00 начнётся отпевание. На церемонию отпевания семья настоятельно просит присутствовать только самых близких родственников и друзей.
Напомним, что о кончине Романа Попова стало известно 28 октября. Ему было всего 40 лет. Артист долгое время боролся с раком. В последнее время, несмотря на усилия медиков, состояние здоровья ухудшалось. По словам родным Попова, он умер из-за осложнений после химиотерапии.

