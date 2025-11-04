Россия и США
4 ноября, 13:20

Телеведущий Юрий Николаев госпитализирован в Москве

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Известный российский телеведущий Юрий Николаев был экстренно доставлен в столичную больницу. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

У 76-летнего артиста резко ухудшилось самочувствие утром 4 ноября, что потребовало срочной медицинской помощи. Это уже вторая госпитализация ведущего за последние месяцы.

Мария Любицкая
