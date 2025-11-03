Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 17:38

Сына Плющенко экстренно госпитализировали после шоу в Петербурге

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

12-летний Александр Плющенко, сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, оказался в больнице после выступления на ледовом шоу, устроенном в честь дня рождения отца в Петербурге. По словам самого олимпийского чемпиона, перед выходом на лёд его сын чувствовал себя очень плохо, а после завершения программы его пришлось экстренно госпитализировать. Информацию об этом распространило издание Sport24.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали её, тошнило, состояние ужасное. Думали — всё. Но деваться некуда, надо кататься. Но мы его напичкали всякими нурофенами, и он откатался, герой», — рассказал Евгений Плющенко.

На льду Александр, известный под псевдонимом Гном Гномыч, предстал в образе принца, а Евгений Плющенко – короля. Фигурист отметил свой 43-й день рождения 3 ноября.
Сын Плющенко выиграл турнир, будучи единственным участником в своей категории
Сын Плющенко выиграл турнир, будучи единственным участником в своей категории

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко прибегнул к пластической хирургии с целью омоложения на десятилетие, не ставя в известность свою жену Яну Рудковскую. Впоследствии пластический хирург поделился подробностями проведенной фигуристу процедуры.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Евгений Плющенко
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar