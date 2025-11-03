Сына Плющенко экстренно госпитализировали после шоу в Петербурге
Обложка © РИА Новости / Максим Блинов
12-летний Александр Плющенко, сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, оказался в больнице после выступления на ледовом шоу, устроенном в честь дня рождения отца в Петербурге. По словам самого олимпийского чемпиона, перед выходом на лёд его сын чувствовал себя очень плохо, а после завершения программы его пришлось экстренно госпитализировать. Информацию об этом распространило издание Sport24.
«У Санька была всю ночь температура, сбивали её, тошнило, состояние ужасное. Думали — всё. Но деваться некуда, надо кататься. Но мы его напичкали всякими нурофенами, и он откатался, герой», — рассказал Евгений Плющенко.
На льду Александр, известный под псевдонимом Гном Гномыч, предстал в образе принца, а Евгений Плющенко – короля. Фигурист отметил свой 43-й день рождения 3 ноября.
Ранее стало известно, что Евгений Плющенко прибегнул к пластической хирургии с целью омоложения на десятилетие, не ставя в известность свою жену Яну Рудковскую. Впоследствии пластический хирург поделился подробностями проведенной фигуристу процедуры.
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.