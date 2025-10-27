Сын Плющенко выиграл турнир, будучи единственным участником в своей категории
Александр Плющенко. Обложка © Telegram / Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко»
Сын прославленного российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, одержал победу на региональных соревнованиях по фигурному катанию, где был единственным участником.
Евгений Плющенко со своим сыном на соревнованиях. Фото © VK /
«Спортивная школа «Наро-Фоминск» им.В.Шалимова
«Александр Плющенко — победитель соревнований МО по фигурному катанию на коньках по 1-му спортивному разряду. Поздравляем Александра с отличными прокатами, личным рекордом по сумме двух программ, успешным дебютом в сезоне», — заявили в пресс-службе академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».
12-летний Александр Плющенко стал победителем турнира, проводившегося под эгидой Федерации фигурного катания Московской области в Наро-Фоминске 25 и 26 октября.
Юный спортсмен, выступавший как единственный участник в категории первого спортивного разряда среди юношей, продемонстрировал впечатляющий результат, набрав 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Турнир также включал выступления в других категориях: второго юношеского разряда с одним участником и третьего разряда с двумя спортсменами.
