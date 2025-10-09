Сын Плющенко попал в ДТП, но вину не признаёт

Сын фигуриста Евгения Плющенко от первого брака Егор Ермак ещё в конце апреля попал в ДТП, однако автоинспекция до сих пор не смогла установить виновника аварии. По словам участницы происшествия Екатерины Г., сын прославленного спортсмена на большой скорости въехал в её машину. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Момент аварии с участием Плющенко. Видео © Telegram/ Осторожно, новости

По версии пострадавшей, она пыталась перестроиться, когда 18-летний Егор на BMW на высокой скорости врезался в её машину. Автоинспекция не смогла установить виновника аварии из-за противоречивых показаний участников. 30 июня дело об административном правонарушении было прекращено в связи с истечением срока давности. Страховая компания признала ответственность за происшествие обоюдной и выплатила Екатерине только половину стоимости ремонта.

Мать Егора заняла противоречивую позицию. Сначала она заявила, что никакой аварии не было, а затем утверждала, что Екатерина Г. сама въехала в машину её сына, после чего якобы причинила сыну множество телесных повреждений. Участница подчеркнула, что она одна воспитывает ребёнка, и теперь не может отремонтировать автомобиль и вынуждена ждать судебной экспертизы.

