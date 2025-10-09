Сын Плющенко попал в ДТП, но вину не признаёт
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial
Сын фигуриста Евгения Плющенко от первого брака Егор Ермак ещё в конце апреля попал в ДТП, однако автоинспекция до сих пор не смогла установить виновника аварии. По словам участницы происшествия Екатерины Г., сын прославленного спортсмена на большой скорости въехал в её машину. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Момент аварии с участием Плющенко. Видео © Telegram/ Осторожно, новости
По версии пострадавшей, она пыталась перестроиться, когда 18-летний Егор на BMW на высокой скорости врезался в её машину. Автоинспекция не смогла установить виновника аварии из-за противоречивых показаний участников. 30 июня дело об административном правонарушении было прекращено в связи с истечением срока давности. Страховая компания признала ответственность за происшествие обоюдной и выплатила Екатерине только половину стоимости ремонта.
Мать Егора заняла противоречивую позицию. Сначала она заявила, что никакой аварии не было, а затем утверждала, что Екатерина Г. сама въехала в машину её сына, после чего якобы причинила сыну множество телесных повреждений. Участница подчеркнула, что она одна воспитывает ребёнка, и теперь не может отремонтировать автомобиль и вынуждена ждать судебной экспертизы.
Ранее в Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС устроил смертельное ДТП. Он сел за руль пьяным и на большой скорости врезался в припаркованный полуприцеп. Пассажирка, находившаяся в салоне его авто, погибла.
