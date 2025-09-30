Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 12:57

Жена Цапка обещала «всё оплатить» после пьяного ДТП дочери, а потом исчезла

SHOT: Жена Цапка обещала покрыть расходы на ремонт дома после ДТП дочери

Жена криминального авторитета Сергея Цапка примчалась на место пьяного ДТП с участием своей дочери и попыталась уладить вопрос на месте, предложив покрыть расходы на ремонт дома, в который влетела со скоростью 136 км/ч Анастасия Цапок. Об этом сообщает SHOT.

Анжела-Мария, Анастасия и Сергей Цапок. Фото © Telegram / SHOT

Анжела-Мария, Анастасия и Сергей Цапок. Фото © Telegram / SHOT

63‑летний хозяин дома Николай рассказывает, что пьяная Анастасия на «Мерседесе» врезалась в стену его дома. Никто не пострадал, но две комнаты оказались полностью разгромлены — мебель и техника уничтожены, серьёзно повреждён фасад.

Анастасия, по словам мужчины, так и не позвонила, чтобы извиниться. Однако в день аварии у него на крыльце объявилась её мать — Анжела-Мария. Она посмотрела на разруху и пообещала, что возьмёт все расходы на себя и восстановит дом.

На следующий день Николай вызвал оценщика и юриста — тогда к дому снова подъехала супруга криминального авторитета, уже с подругой, но вместо конкретики сказала, что «будет думать» насчёт финансовой помощи. Затем она перестала выходить на связь. Сумма ущерба пока не названа.

«Любовь навсегда» оборвалась на трассе: Молодожёны разбились в ДТП через месяц после свадьбы
«Любовь навсегда» оборвалась на трассе: Молодожёны разбились в ДТП через месяц после свадьбы

Напомним, что дочь Сергея Цапка Анастасия стала виновницей аварии. Молодая девушка врезалась в стену частного дома в Ростовской области. Вместе с ней в машине ехал пассажир, который может оказаться сыном прокурора. После ДТП он похвалил её за хорошее вождение и поцеловал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT, VK / Таганрог в курсе

Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar