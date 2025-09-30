Жена Цапка обещала «всё оплатить» после пьяного ДТП дочери, а потом исчезла

Жена криминального авторитета Сергея Цапка примчалась на место пьяного ДТП с участием своей дочери и попыталась уладить вопрос на месте, предложив покрыть расходы на ремонт дома, в который влетела со скоростью 136 км/ч Анастасия Цапок. Об этом сообщает SHOT.

Анжела-Мария, Анастасия и Сергей Цапок. Фото © Telegram / SHOT

63‑летний хозяин дома Николай рассказывает, что пьяная Анастасия на «Мерседесе» врезалась в стену его дома. Никто не пострадал, но две комнаты оказались полностью разгромлены — мебель и техника уничтожены, серьёзно повреждён фасад.

Анастасия, по словам мужчины, так и не позвонила, чтобы извиниться. Однако в день аварии у него на крыльце объявилась её мать — Анжела-Мария. Она посмотрела на разруху и пообещала, что возьмёт все расходы на себя и восстановит дом.

На следующий день Николай вызвал оценщика и юриста — тогда к дому снова подъехала супруга криминального авторитета, уже с подругой, но вместо конкретики сказала, что «будет думать» насчёт финансовой помощи. Затем она перестала выходить на связь. Сумма ущерба пока не названа.