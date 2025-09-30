Жена Цапка обещала «всё оплатить» после пьяного ДТП дочери, а потом исчезла
SHOT: Жена Цапка обещала покрыть расходы на ремонт дома после ДТП дочери
Жена криминального авторитета Сергея Цапка примчалась на место пьяного ДТП с участием своей дочери и попыталась уладить вопрос на месте, предложив покрыть расходы на ремонт дома, в который влетела со скоростью 136 км/ч Анастасия Цапок. Об этом сообщает SHOT.
Анжела-Мария, Анастасия и Сергей Цапок. Фото © Telegram / SHOT
63‑летний хозяин дома Николай рассказывает, что пьяная Анастасия на «Мерседесе» врезалась в стену его дома. Никто не пострадал, но две комнаты оказались полностью разгромлены — мебель и техника уничтожены, серьёзно повреждён фасад.
Анастасия, по словам мужчины, так и не позвонила, чтобы извиниться. Однако в день аварии у него на крыльце объявилась её мать — Анжела-Мария. Она посмотрела на разруху и пообещала, что возьмёт все расходы на себя и восстановит дом.
На следующий день Николай вызвал оценщика и юриста — тогда к дому снова подъехала супруга криминального авторитета, уже с подругой, но вместо конкретики сказала, что «будет думать» насчёт финансовой помощи. Затем она перестала выходить на связь. Сумма ущерба пока не названа.
Напомним, что дочь Сергея Цапка Анастасия стала виновницей аварии. Молодая девушка врезалась в стену частного дома в Ростовской области. Вместе с ней в машине ехал пассажир, который может оказаться сыном прокурора. После ДТП он похвалил её за хорошее вождение и поцеловал.
