26 октября, 19:56

Лепс обратился к фанатам с обещанием после внезапной госпитализации

Обложка © ТАСС / URA.ru / Вячеслав Немышев

Григорий Лепс, попавший в больницу с сильным отравлением, обратился к поклонникам и прокомментировал слухи о возможной отмене концертов. Народный артист России заверил, что гастроли пройдут по расписанию.

«Ближайшие концерты в Казани и Самаре состоятся, как и планировалось: 28 и 30 октября. До встречи!» – заявил певец.

Накануне поклонники серьёзно испугались за здоровье артиста. По данным портала thevoicemag.ru, Лепс оказался под капельницами в Боткинской больнице после гастролей во Владивостоке, где, по словам очевидцев, вел себя странно – курил на сцене, шатался и позволял себе нецензурные выражения. Впрочем, сам исполнитель предпочёл не комментировать подробности госпитализации, ограничившись обещанием выйти на сцену.

Тем временем в соцсетях продолжают обсуждать состояние Лепса и его последние поступки. Блогеры спорят, связано ли недомогание певца с переутомлением, гастрольным графиком или чем-то другим. Сам артист, судя по всему, намерен игнорировать разговоры и продолжать работать.

Напомним, Григорий Лепс ранее был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо по окончании концерта во Владивостоке. В московской Боткинской больнице артисту диагностировали острое отравление, требующее нахождения в стационаре. Некоторые зрители владивостокского выступления отметили, что Лепс выглядел нездоровым и испытывал проблемы с координацией.

Команда Лепса не стала отменять концерт в Казани из-за его тайного лечения

Недавно Life.ru писал, что Лепс буквально задарил свою молодую возлюбленную – 19-летнюю Аврору Кибу цветами. Девушке достался целый лабиринт из 15 тысяч роз, на который певец потратил около восьми миллионов рублей. Видео с этим роскошным сюрпризом Аврора показала в соцсетях.

