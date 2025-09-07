Лепс осыпал Аврору Кибу букетами из 15 тысяч роз за 8 млн
Аврора Киба показала роскошный цветочный лабиринт от Григория Лепса
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/avrorakiba
Григорий Лепс преподнёс своей 19-летней возлюбленной Авроре Кибе экстравагантный подарок в виде гигантского цветочного лабиринта из 15 тысяч роз. Об этом девушка сообщила в своей социальной сети.
«Начинает моё утро не с кофе», — подписала ролик Аврора Киба, отметив аккаунт певца.
Романтический жест Лепса включал в себя 15 001 розу эксклюзивных сортов, которые практически заполнили пространство дома. Стоимость такого шикарного подарка, по предварительным оценкам, могла достигать 8 миллионов рублей без учёта доставки и оформления.
Реакция подписчиков на столь дорогой и масштабный сюрприз оказалась неоднозначной. Одни пользователи восхищались вниманием певца к деталям и его романтичностью, в то время как другие открыто критиковали пару за неуместную, по их мнению, демонстративную расточительность. Многие отмечали, что подобная сумма могла бы быть потрачена на более практичные цели.
Ранее 19-летняя Аврора Киба сообщила, что планирует жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после их свадьбы. Она опровергла слухи о финансовых проблемах своей семьи, которые, по её словам, распространила блогер и телеведущая Виктория Боня, знакомая её матери. Аврора пояснила, что после замужества матери её отец запретил ей общаться с Боней, что могло вызвать у телеведущей обиду.