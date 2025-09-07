Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 09:41

Лепс осыпал Аврору Кибу букетами из 15 тысяч роз за 8 млн

Аврора Киба показала роскошный цветочный лабиринт от Григория Лепса

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/avrorakiba

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/avrorakiba

Григорий Лепс преподнёс своей 19-летней возлюбленной Авроре Кибе экстравагантный подарок в виде гигантского цветочного лабиринта из 15 тысяч роз. Об этом девушка сообщила в своей социальной сети.

«Начинает моё утро не с кофе», подписала ролик Аврора Киба, отметив аккаунт певца.

Романтический жест Лепса включал в себя 15 001 розу эксклюзивных сортов, которые практически заполнили пространство дома. Стоимость такого шикарного подарка, по предварительным оценкам, могла достигать 8 миллионов рублей без учёта доставки и оформления.

Реакция подписчиков на столь дорогой и масштабный сюрприз оказалась неоднозначной. Одни пользователи восхищались вниманием певца к деталям и его романтичностью, в то время как другие открыто критиковали пару за неуместную, по их мнению, демонстративную расточительность. Многие отмечали, что подобная сумма могла бы быть потрачена на более практичные цели.

Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?
Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?

Ранее 19-летняя Аврора Киба сообщила, что планирует жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после их свадьбы. Она опровергла слухи о финансовых проблемах своей семьи, которые, по её словам, распространила блогер и телеведущая Виктория Боня, знакомая её матери. Аврора пояснила, что после замужества матери её отец запретил ей общаться с Боней, что могло вызвать у телеведущей обиду.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar