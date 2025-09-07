Лепс осыпал Аврору Кибу букетами из 15 тысяч роз за 8 млн

Григорий Лепс преподнёс своей 19-летней возлюбленной Авроре Кибе экстравагантный подарок в виде гигантского цветочного лабиринта из 15 тысяч роз. Об этом девушка сообщила в своей социальной сети.

«Начинает моё утро не с кофе», — подписала ролик Аврора Киба, отметив аккаунт певца.

Романтический жест Лепса включал в себя 15 001 розу эксклюзивных сортов, которые практически заполнили пространство дома. Стоимость такого шикарного подарка, по предварительным оценкам, могла достигать 8 миллионов рублей без учёта доставки и оформления.

Реакция подписчиков на столь дорогой и масштабный сюрприз оказалась неоднозначной. Одни пользователи восхищались вниманием певца к деталям и его романтичностью, в то время как другие открыто критиковали пару за неуместную, по их мнению, демонстративную расточительность. Многие отмечали, что подобная сумма могла бы быть потрачена на более практичные цели.