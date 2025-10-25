Команда Лепса не стала отменять концерт в Казани из-за его тайного лечения

В Казани отмены концерта певца Григория Лепса не было, по графику выступление запланировано на 28 октября. Об этом сообщил РИА «Новости» оператор «Татнефть Арены», где должен пройти концерт, комментируя слухи о болезни музыканта и возможном срыве гастрольнгого тура.

Ранее сообщалось, что певец Григорий Лепс вынужден был прервать гастроли и обратиться в медицинское учреждение после выступления во Владивостоке, где он резко почувствовал себя плохо. Врачи Боткинской больницы в Москве диагностировали у него серьёзное отравление, потребовавшее стационарного лечения. Источники из окружения исполнителя говорят, что его состояние оценивается как тяжёлое. В результате все запланированные выступления и корпоративные мероприятия якобы отменены минимум до конца октября. Зрители же припоминают, что на концерте во Владивостоке исполнитель действительно выглядел неважно: казался нетрезвым, позволял себе бранные слова и с трудом держал равновесие на сцене.