Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 13:41

Команда Лепса не стала отменять концерт в Казани из-за его тайного лечения

Организаторы опровергли слухи об отмене концерта Лепса в Казани

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

В Казани отмены концерта певца Григория Лепса не было, по графику выступление запланировано на 28 октября. Об этом сообщил РИА «Новости» оператор «Татнефть Арены», где должен пройти концерт, комментируя слухи о болезни музыканта и возможном срыве гастрольнгого тура.

«Пока информации об отмене концерта не поступало», — рассказали в «Татнефть Арене».

Боня подала в суд на юную невесту Лепса за слова о «вечной любовнице»
Боня подала в суд на юную невесту Лепса за слова о «вечной любовнице»

Ранее сообщалось, что певец Григорий Лепс вынужден был прервать гастроли и обратиться в медицинское учреждение после выступления во Владивостоке, где он резко почувствовал себя плохо. Врачи Боткинской больницы в Москве диагностировали у него серьёзное отравление, потребовавшее стационарного лечения. Источники из окружения исполнителя говорят, что его состояние оценивается как тяжёлое. В результате все запланированные выступления и корпоративные мероприятия якобы отменены минимум до конца октября. Зрители же припоминают, что на концерте во Владивостоке исполнитель действительно выглядел неважно: казался нетрезвым, позволял себе бранные слова и с трудом держал равновесие на сцене.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar