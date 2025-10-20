Боня подала в суд на юную невесту Лепса за слова о «вечной любовнице»

Напомним, конфликт произошёл летом: Аврора Киба резко ответила на заявление телеведущей Виктории Бони, которая утверждала, будто отец Авроры погряз в долгах и скончался. Невеста музыканта назвала эти сведения вздором, подчеркнув, что её семья обладает значительными средствами, а сама она с детства привыкла к роскоши и посещает светские мероприятия. Кроме того, Аврора подвергла критике профессиональные качества телеведущей, заявив, что Боня не имеет представления о реальном положении дел и из неё получится плохой журналист, поскольку она «всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы».