«Где-то шарахается, пьяная»: Вероника Степанова жёстко осадила Боню за воспитание дочери

Психолог Вероника Степанова подвергла резкой критике методы воспитания, которые использует Виктория Боня по отношению к своей дочери Анджелине. Она разнесла бывшую участницу «Дома 2» во время публичного разбора семейной ситуации.

«Где-то шарахается сама со своими подружками, пьяная загремела в больницу. Это как вообще возможно в этом возрасте? Почему она находится в таких странных обстоятельствах? Я вижу, что генетически это глубокая и интересная девочка, но родилась у такой мамы распутной», — высказалась Степанова.

Психолог охарактеризовала поведение подростка как «ощущение беспризорницы», указав на случаи воровства и продажи вещей собственной звёздной матери. Она также выразила мнение, что, несмотря на потенциал девочки, воспитание в «распутной» среде может негативно сказаться на её будущем.

Ранее телеведущая Виктория Боня опубликовала в социальных сетях видео семейного конфликта со своей дочерью Анджелиной. На кадрах запечатлено, как девочка в процессе выполнения домашних заданий выталкивает мать из комнаты, крича «Убирайся из моей комнаты!». В ходе инцидента, оказавшись на полу, Боня пыталась выяснить причины такого поведения дочери, одновременно напоминая ей о предстоящей поездке в Лондон, которую сама Анджелина активно добивалась. Публикация вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков знаменитости.