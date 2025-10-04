«Убирайся из моей комнаты!»: Дочь Виктории Бони выставила её за дверь, протащив за ногу

Телеведущая Виктория Боня опубликовала в социальных сетях видео, на котором её дочь Анджелина не самым лучшим образом выпроводила её из своей комнаты. Инцидент произошёл во время выполнения школьницей домашнего задания и вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков знаменитости.

«Убирайся из моей комнаты!» — кричала девочка, вытаскивая мать за ногу из помещения.

Дочь Бони за ноги вытащила её из комнаты. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriabonya

В ходе сомнительных игр телезвезда, оказавшись на полу, пыталась образумить дочь, задавая ей вопросы о причинах такого поведения и спрашивая, откуда у неё столько силы. В качестве аргумента Боня напомнила Анджелине о предстоящей поездке в Лондон, на которой настаивала школьница.

К слову, видео получило неоднозначную оценку подписчиков: некоторые, включая подругу Бони Алёну Водонаеву, увидели в ситуации юмор, тогда другие сочли поведение девочки неуважительным по отношению к матери.

Напомним, что в июле разгорелся публичный конфликт между Авророй Кибой и Викторией Боней. Причиной послужило заявление телеведущей о том, что после смерти отца Кибы семье остались значительные долги. Невеста Григория Лепса опровергла эту информацию, отметив, что Боня, не владеет достоверной информацией, поскольку «всю жизнь была чьей-то любовницей».