Лепс тайно госпитализирован в тяжёлом состоянии – тур на ₽120 млн под угрозой

Певец Григорий Лепс вынужден был прервать гастроли и обратиться в медицинское учреждение после выступления во Владивостоке, где он резко почувствовал себя плохо. Врачи Боткинской больницы в Москве диагностировали у него серьёзное отравление, потребовавшее стационарного лечения. Об этом сообщает Mash.

Источники из окружения исполнителя говорят, что его состояние оценивается как тяжёлое. В результате все запланированные выступления и корпоративные мероприятия отменены минимум до конца октября. Над гастрольным туром по стране нависла угроза срыва.

Информация о госпитализации держится в секрете и известна только узкому кругу доверенных лиц артиста. Организаторы площадок официально подтвердили отмену мероприятий, ссылаясь на проблемы со здоровьем певца.

Зрители же припоминают, что на концерте во Владивостоке исполнитель выглядел неважно: казался нетрезвым, позволял себе бранные слова и с трудом держал равновесие на сцене. Многие посетители высказали недовольство качеством выступления, хотя нашлись и те, кто защищал любимого артиста.

Напомним, что гастрольный тур Григория Лепса охватывал 24 города России и Белоруссии. За все выступления знаменитый певец должен был заработать 120 миллионов рублей. При этом прибыль за один концерт приносит артисту 5 млн, если речь не идёт о крупных городах.