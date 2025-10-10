Гастроли Лепса могут превзойти по доходам крупный бизнес. Названа баснословная сумма

Telegram-канал «Звездач» сообщает, что средняя прибыль от одного концерта, при полной распродаже билетов, достигает 5 миллионов рублей. Однако, выступления в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Хабаровск, приносят уже от 14 миллионов рублей.

При этом организаторы применяют стратегию, при которой билеты на концерты в залах с меньшей вместимостью стоят дороже. Так, на выступление 63-летнего артиста в Южно-Сахалинске, рассчитанное на 1100 зрителей, билеты начинаются от 6,5 тысячи рублей. В то же время, в Хабаровске, где концерт смогут посетить 7 тысяч человек, стоимость билетов составляет от 3,5 тысячи рублей. Информация о продаже билетов на концерты в Белоруссии пока отсутствует.