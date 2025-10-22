Сектор Газа
22 октября, 12:30

Григорий Лепс обзавёлся долей в ресторанном бизнесе с убытком в 40 млн рублей

Обложка © VK / Григорий Лепс

Певцу Григорию Лепсу досталась доля в убыточном ресторанном проекте. В октябре 2025 года артист стал совладельцем ООО «ЛОФТ ГРУПП», которое занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды, сообщает портал «Страсти».

Дела компании, 80% которой теперь принадлежит певцу, складываются не лучшим образом: при выручке за 2024 год в 1,9 млн рублей чистый результат — минус 40 млн.

При этом Лепс активно диверсифицирует активы: он числится соучредителем ещё восьми фирм — от ресторанов и кейтеринга до туроператора и магазинов оптики и ювелирных украшений.

А вот другой российский артист Михаил Пореченков на ресторанном бизнесе сумел поднять солидную сумму денег, однако перед ФНС у него всё равно есть задолженность в размере 622 тысяч рублей. Она связана с его ИП в сфере кинопроизводства и телепрограмм.

