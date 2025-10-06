Валдайский форум
6 октября, 09:40

Обогатившийся на ресторанном бизнесе Пореченков крупно задолжал ФНС

Михаил Пореченков задолжал ФНС 622 тысячи рублей из-за деятельности его ИП

Обложка © ТАСС / Елена Мельникова

Актёр Михаил Пореченков оказался должен Федеральной налоговой службе 622 тыс. рублей. Сумма связана не с личными доходами, а с деятельностью ИП, оформленного на имя артиста в сфере кинопроизводства и телепрограмм. Об этом сообщает «Постньюс».

Если задолженность останется неоплаченной, у ФНС есть инструменты давления: налоговая служба вправе запросить блокировку банковских счетов. Параллельно судебные приставы могут возбудить исполнительное производство и начать принудительное взыскание.

Однако с погашением такой задолженности у Пореченкова не должно возникнуть проблем, ведь ранее стала известна сумма его огромных доходов с ресторанного бизнеса. Дело в том, что он является совладельцем ресторана, расположенного в самом центре Москвы.

