Обогатившийся на ресторанном бизнесе Пореченков крупно задолжал ФНС

Актёр Михаил Пореченков оказался должен Федеральной налоговой службе 622 тыс. рублей. Сумма связана не с личными доходами, а с деятельностью ИП, оформленного на имя артиста в сфере кинопроизводства и телепрограмм. Об этом сообщает «Постньюс».

Если задолженность останется неоплаченной, у ФНС есть инструменты давления: налоговая служба вправе запросить блокировку банковских счетов. Параллельно судебные приставы могут возбудить исполнительное производство и начать принудительное взыскание.

Однако с погашением такой задолженности у Пореченкова не должно возникнуть проблем, ведь ранее стала известна сумма его огромных доходов с ресторанного бизнеса. Дело в том, что он является совладельцем ресторана, расположенного в самом центре Москвы.