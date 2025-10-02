Леонид Агутин задолжал ФНС более 1,5 миллиона рублей

Известный российский певец Леонид Агутин накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере более 1,5 миллиона рублей. Соответствующая информация была получена изданием «Постньюс» из официальных источников.

Образовавшаяся недоимка связана с налоговыми обязательствами по деятельности индивидуального предпринимателя в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений. На текущий момент сумма долга артиста составляет 1 миллион 527 тысяч рублей. В случае дальнейшей неуплаты музыканту грозят меры принудительного взыскания через службу судебных приставов, включая возможную блокировку банковских счетов.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн* стал фигурантом исполнительного производства Федеральной налоговой службы России по факту задолженности на сумму 683 тысячи рублей. Музыкант, окончательно прекративший предпринимательскую деятельность в России в конце августа путём закрытия ИП, сохраняет в стране недвижимое имущество.

