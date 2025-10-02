Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 10:05

Леонид Агутин задолжал ФНС более 1,5 миллиона рублей

Певец Леонид Агутин. Обложка © Telegram / agutin_leonid

Певец Леонид Агутин. Обложка © Telegram / agutin_leonid

Известный российский певец Леонид Агутин накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере более 1,5 миллиона рублей. Соответствующая информация была получена изданием «Постньюс» из официальных источников.

Образовавшаяся недоимка связана с налоговыми обязательствами по деятельности индивидуального предпринимателя в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений. На текущий момент сумма долга артиста составляет 1 миллион 527 тысяч рублей. В случае дальнейшей неуплаты музыканту грозят меры принудительного взыскания через службу судебных приставов, включая возможную блокировку банковских счетов.

Артист Гарик Сукачёв задолжал налоговой почти миллион рублей
Артист Гарик Сукачёв задолжал налоговой почти миллион рублей

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн* стал фигурантом исполнительного производства Федеральной налоговой службы России по факту задолженности на сумму 683 тысячи рублей. Музыкант, окончательно прекративший предпринимательскую деятельность в России в конце августа путём закрытия ИП, сохраняет в стране недвижимое имущество.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюстом России.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Леонид Агутин
  • ФНС РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar