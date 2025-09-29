Артист Гарик Сукачёв задолжал налоговой почти миллион рублей

Федеральная налоговая служба выставила музыканту Гарику Сукачёву задолженность в размере почти ₽1 млн. В случае неоплаты ему могут заблокировать счета и ограничить выезд за границу. Об этом сообщил SHOT.

Сумма долга составляет ₽812 тысяч. Несмотря на это, музыкант продолжает гастролировать по России: в ближайшие полгода у него запланировано минимум семь концертов, первый из которых пройдёт в октябре в Краснодаре. Однако продажи билетов пока остаются невысокими — выкуплена лишь примерно четверть доступных мест.

Ранее Московский суд вынес решение о взыскании задолженности с телеведущей Даны Борисовой в пользу коллекторской компании ООО ПКО «Столичное АВД». Судебный приказ был оформлен мировым судьёй судебного участка №180 района Раменки. Согласно российскому законодательству, судебный приказ выносится при сумме долга менее 500 тысяч рублей, поэтому можно предположить, что задолженность Борисовой не превышает этой суммы.