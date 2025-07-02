Доходы выросли: Пореченков заработал на ресторанном бизнесе баснословную сумму
«Страсти»: Пореченков заработал более 56 миллионов рублей на ресторанном бизнесе
Михаил Пореченков. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Народный артист России Михаил Пореченков заработал более 56 миллионов рублей на ресторанном бизнесе, выяснил портал «Страсти». По данным издания, звезде принадлежит доля в 40% в ООО «ОМЕГА-ИНТЕРНЕШНЛ». Данное юрлицо владеет столичным баром «Концерт».
Пореченков стал совладельцем заведения, расположенного в самом центре Москвы, ещё в 2018 году. Примечательно, что в 2023 году при заработке в 55 миллионов рублей чистая прибыль бизнеса была лишь 14 миллионов. Однако в 2024 году доходы актёра выросли. Ресторан получил 56,4 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 25,3 миллиона.
Ранее Михаил Пореченков прокомментировал освобождение из колонии своего коллеги Михаила Ефремова. Он раскрыл, что именно станет якорем спасения для отсидевшей звезды. По словам артиста, Ефремов имеет серьёзный талант.