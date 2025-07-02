Доходы выросли: Пореченков заработал на ресторанном бизнесе баснословную сумму

Народный артист России Михаил Пореченков заработал более 56 миллионов рублей на ресторанном бизнесе, выяснил портал «Стр асти» . По данным издания, звезде принадлежит доля в 40% в ООО «ОМЕГА-ИНТЕРНЕШНЛ». Данное юрлицо владеет столичным баром «Концерт».

Пореченков стал совладельцем заведения, расположенного в самом центре Москвы, ещё в 2018 году. Примечательно, что в 2023 году при заработке в 55 миллионов рублей чистая прибыль бизнеса была лишь 14 миллионов. Однако в 2024 году доходы актёра выросли. Ресторан получил 56,4 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 25,3 миллиона.