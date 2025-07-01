Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 07:43

«Очень серьёзный талант»: Пореченков раскрыл, что станет якорем спасения для Ефремова

Пореченков: Михаил Ефремов ещё порадует зрителей своим актёрским талантом

Михаил Пореченков и Михаил Ефремов. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Валерий Левитин

Михаил Пореченков и Михаил Ефремов. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Валерий Левитин

Актёр Михаил Ефремов, недавно освободившийся из колонии, планирует вернуться к актёрской профессии и порадовать зрителей новыми работами. Об этом заявил в интервью его коллега по ремеслу Михаил Пореченков.

«То, что он вернётся к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни. Я думаю, что у него много творческих планов, и думаю, что он ещё нас порадует»,поделился артист в беседе с NEWS.ru.

Собеседник издания назвал талант Ефремова очень серьёзным. Также он пожелал ему здоровья и удачи.

Не только от алкоголя: Бросивший пить Ефремов отказался ещё от одной вещи
Не только от алкоголя: Бросивший пить Ефремов отказался ещё от одной вещи

Напомним, что Михаил Ефремов уже начал работать в театральной «Мастерской 12» под началом режиссёра Никиты Михалкова. На днях стало известно, что он может сыграть роль в спектакле, поставленном по сценарию фильма «Без свидетелей».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Михаил Пореченков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar