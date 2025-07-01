«Очень серьёзный талант»: Пореченков раскрыл, что станет якорем спасения для Ефремова

Актёр Михаил Ефремов, недавно освободившийся из колонии, планирует вернуться к актёрской профессии и порадовать зрителей новыми работами. Об этом заявил в интервью его коллега по ремеслу Михаил Пореченков.

«То, что он вернётся к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни. Я думаю, что у него много творческих планов, и думаю, что он ещё нас порадует», — поделился артист в беседе с NEWS.ru.