Шеф Ивлев не оценил булки Бузовой, зато похвалил сосиску Харламова

Известный шеф-повар Константин Ивлев оценил заведения общепита, которые в своё время открывали российские звёзды. Он похвали булочки с сосисками от шоумена Гарика Харламова и покритиковал певицу Ольгу Бузову, которая была владелицей ресторана.

«Знаю, что неплохо сейчас работает Гарик Харламов со своими хот-догами», — подчеркнул Ивлев в беседе с порталом «Страсти».

Высокой оценки от шефа дождались также певец Сергей Жуков, открывший сеть баров по стране, и рэпер Баста со своим фаст-фудом. При этом Ивлев отметил, что звёзды не всегда достигают успеха в ресторанном бизнесе, к примеру, Бузова заработала денег за счёт хайпа.