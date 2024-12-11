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Регион
11 декабря, 13:44

Шеф Ивлев не оценил булки Бузовой, зато похвалил сосиску Харламова

Шеф Константин Ивлев похвалил Гарика Харламова за хот-доги

Константин Ивлев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / ivlevchef

Константин Ивлев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / ivlevchef

Известный шеф-повар Константин Ивлев оценил заведения общепита, которые в своё время открывали российские звёзды. Он похвали булочки с сосисками от шоумена Гарика Харламова и покритиковал певицу Ольгу Бузову, которая была владелицей ресторана.

«Знаю, что неплохо сейчас работает Гарик Харламов со своими хот-догами», — подчеркнул Ивлев в беседе с порталом «Страсти».

Высокой оценки от шефа дождались также певец Сергей Жуков, открывший сеть баров по стране, и рэпер Баста со своим фаст-фудом. При этом Ивлев отметил, что звёзды не всегда достигают успеха в ресторанном бизнесе, к примеру, Бузова заработала денег за счёт хайпа.

Кто такой Константин: подробная характеристика, совместимости и судьба
Кто такой Константин: подробная характеристика, совместимости и судьба

Ранее Ивлев оказался в эпицентре скандала. Знаменитого шефа не пустили на матч хоккейного «Динамо». Ресторатор приехал на игру любимой команды заранее, но его не пустили на трибуны в соответствии с регламентом.

Борис Эльфанд
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