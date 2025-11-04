Умер учившийся в России бывший формальный лидер КНДР Ким Ён Нам

Умер выдающийся государственный деятель КНДР, экс-председатель Президиума Верховного народного собрания республики Ким Ён Нам. Ему было 97 лет. По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, причиной ухода из жизни послужило онкозаболевание. Государственные почести будут оказаны покойному в ходе церемонии прощания.

Сообщается, что Ким Чен Ын лично возглавил специальную комиссию по подготовке похорон и принял участие в траурной процессии, возложив памятный венок.

Политик, родившийся в Пхеньяне в 1928 году, сделал впечатляющую карьеру на международной арене. После завершения школьного образования он начал трудовую деятельность преподавателем в сельской местности. Однако вскоре устремился в Россию, где проходил обучение сначала в Томском университете, а затем продолжил образование в Ростовских высших учебных заведениях.

С 1963 года началась карьера политика в министерстве иностранных дел своей страны, позже ставшего министром иностранных дел КНДР. Далее последовали важные посты в руководящих структурах партии и правительства, включая назначение премьер-министром Административного совета Северной Кореи и председателем высшего законодательного органа страны — Верховного народного собрания.

