Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил о кончине бывшего вице-президента США Дика Чейни в возрасте 84 лет.

Согласно заявлению Шермана, Ричард Чейни скончался минувшей ночью, 3 ноября 2025 года, в возрасте 84 лет. В качестве основной причины смерти были названы осложнения, возникшие на фоне пневмонии и сердечно-сосудистого заболевания.

Дик Чейни известен как американский политик и бизнесмен, занимавший пост 46-го вице-президента США с 2001 по 2009 год при президенте Джордже Буше-младшем. Политическая карьера Чейни началась в 1960-х годах, когда он работал стажёром у представителя США Уильяма Стигера. В 1969 году он присоединился к администрации президента Ричарда Никсона. Позже он работал в администрации президента Джеральда Форда, где занимал пост руководителя аппарата Белого дома с 1975 по 1977 год.

В 1978 году Чейни был избран в Палату представителей США от Вайоминга, где проработал десять лет, занимая руководящие должности, включая пост лидера меньшинства. С 1989 по 1993 год Чейни занимал пост министра обороны в администрации президента Джорджа Буша-старшего. На этом посту он сыграл ключевую роль в формировании военной политики США, включая операцию «Буря в пустыне» в 1991 году.

В 2000 году Джордж Буш-младший выбрал Дика Чейни своим напарником на президентских выборах. Они выиграли выборы и были переизбраны в 2004 году. В качестве вице-президента Чейни считается одним из самых влиятельных вице-президентов в истории США. Он сыграл важную роль в формировании внешней политики и политики национальной безопасности администрации Буша, особенно после терактов 11 сентября 2001 года. Он был сторонником войны в Ираке и активно участвовал в принятии решений, касающихся борьбы с терроризмом.

Ранее в США в возрасте 101 года скончался хирург и духовный лидер Рассел Нельсон, 17-й глава Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов). Нельсон умер в своём доме в Солт-Лейк-Сити. Он стал единственным руководителем церкви, достигшим столетнего возраста. Пост главы он занимал с января 2018 года после смерти прошлого президента организации Томаса Монсона.