В США на 102-м году жизни умер старейший глава церкви мормонов Рассел Нельсон

Нельсон умер в своём доме в Солт-Лейк-Сити. Он стал единственным руководителем церкви, достигшим столетнего возраста. Пост главы он занимал с января 2018 года после смерти прошлого президента организации Томаса Монсона.

До религиозной деятельности Нельсон сделал выдающуюся медицинскую карьеру: в 1955 году провёл первую операцию на открытом сердце в штате Юта, был президентом Общества сосудистой хирургии и Медицинской ассоциации штата Юта. С 1984 года он полностью посвятил себя служению церкви, занимал посты в её руководящих органах, а в 2019 году встречался с папой римским Франциском. У Нельсона остались жена Венди, десять детей, 57 внуков и более 167 правнуков.