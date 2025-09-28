В США на 102-м году жизни умер старейший глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Обложка © Wikipedia
В США в возрасте 101 года скончался хирург и духовный лидер Рассел Нельсон, 17-й глава Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Нельсон умер в своём доме в Солт-Лейк-Сити. Он стал единственным руководителем церкви, достигшим столетнего возраста. Пост главы он занимал с января 2018 года после смерти прошлого президента организации Томаса Монсона.
До религиозной деятельности Нельсон сделал выдающуюся медицинскую карьеру: в 1955 году провёл первую операцию на открытом сердце в штате Юта, был президентом Общества сосудистой хирургии и Медицинской ассоциации штата Юта. С 1984 года он полностью посвятил себя служению церкви, занимал посты в её руководящих органах, а в 2019 году встречался с папой римским Франциском. У Нельсона остались жена Венди, десять детей, 57 внуков и более 167 правнуков.
Ранее стало известно о смерти актрисы из «Глухаря» Людмилы Гавриловой. Ей было 73 года. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в подмосковной Балашихе.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.