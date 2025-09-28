Умерла сбежавшая из тюрьмы и разыскиваемая ФБР крёстная легендарного рэпера Тупака

В Гаване на 79-м году жизни скончалась Ассата Шакур — радикальная активистка движения за гражданские права, известная как крёстная мать легендарного рэпера Тупака Шакура. О кончине сообщила её дочь в социальных сетях, а позже информацию официально подтвердило министерство иностранных дел Кубы.

Ассата Шакур проживала на Кубе с 1984 года под политическим убежищем. В США она была заочно осуждена за убийство полицейского во время перестрелки 1973 года в Нью-Джерси, где сама получила огнестрельные ранения. Совершив побег из тюрьмы в 1979 году при помощи сообщников, она стала первой женщиной в списке наиболее разыскиваемых ФБР преступников с наградой в миллионы долларов за поимку. На протяжении всей жизни Шакур категорически отрицала свою вину.

Смерть наступила 25 сентября, точная причина не указана, однако известно о возрастных проблемах со здоровья у активистки. Наследие Ассаты Шакур включает автобиографию 1987 года, неоднократно переиздававшуюся, а также многочисленные упоминания в творчестве ведущих рэп-исполнителей.

Недавно в СМИ появилась информация о возможной причастности американского рэп-продюсера Шона Комбса (известного как P. Diddy) к организации убийства рэпера Тупака Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта. Соответствующее заявление сделал предполагаемый исполнитель убийства Дуэйн Дэвис. Согласно его версии, 25-летний Тупак был застрелен в 1996 году после боксёрского поединка в Лас-Вегасе. Инцидент произошёл после конфликта музыканта с членом местной банды, которого Шакур ударил за кулисами мероприятия. Оскорблённый молодой человек обратился к своему родственнику Дэвису, который, по утверждению последнего, организовал покушение. Стрельба велась по автомобилю, в котором находились Тупак и его менеджер Найт — последний выжил в результате нападения.