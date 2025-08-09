Встреча Путина и Трампа
9 августа, 11:20

В США умер единственный глава ЦРУ и ФБР

Бывший глава ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер скончался в США на 102-м году жизни

Обложка © Wikipedia / FBI

В США на 102-м году жизни скончался Уильям Уэбстер — единственный человек в истории страны, возглавлявший и ФБР, и ЦРУ. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального бюро расследований.

«Он был преданным государственным служащим, который более 60 лет служил нашей стране, в том числе в ВМС США, был федеральным судьей, директором ЦРУ, а также занимал пост директора ФБР с 1978 по 1987 год»,  отмечается в заявлении ФБР.

Уэбстер занимал уникальное положение в американской истории, став единственным, кто руководил обеими ключевыми спецслужбами страны. До назначения в ФБР он более восьми лет работал федеральным судьёй, а начинал карьеру как прокурор.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на родственников, покойный посвятил жизнь защите страны и отстаиванию верховенства закона. Даже после ухода со службы Уэбстер предпочитал, чтобы к нему обращались «судья» — титул, полученный им ещё при 37-м президенте США Ричарде Никсоне.

Ранее NASA сообщило, что американский астронавт Джим Ловелл, участвовавший в программе «Аполлон», скончался 7 августа в возрасте 97 лет в Лейк-Форесте, штат Иллинойс. В агентстве отметили, что 21 декабря 1968 года Ловелл вместе с Фрэнком Борманом и Уильямом Андерсом на корабле Apollo 8 отправился к Луне, став первыми людьми, покинувшими околоземное пространство и достигшими другого небесного тела.

Анастасия Никонорова
