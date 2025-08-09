В США умер единственный глава ЦРУ и ФБР
Бывший глава ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер скончался в США на 102-м году жизни
Обложка © Wikipedia / FBI
В США на 102-м году жизни скончался Уильям Уэбстер — единственный человек в истории страны, возглавлявший и ФБР, и ЦРУ. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального бюро расследований.
«Он был преданным государственным служащим, который более 60 лет служил нашей стране, в том числе в ВМС США, был федеральным судьей, директором ЦРУ, а также занимал пост директора ФБР с 1978 по 1987 год», — отмечается в заявлении ФБР.
Уэбстер занимал уникальное положение в американской истории, став единственным, кто руководил обеими ключевыми спецслужбами страны. До назначения в ФБР он более восьми лет работал федеральным судьёй, а начинал карьеру как прокурор.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на родственников, покойный посвятил жизнь защите страны и отстаиванию верховенства закона. Даже после ухода со службы Уэбстер предпочитал, чтобы к нему обращались «судья» — титул, полученный им ещё при 37-м президенте США Ричарде Никсоне.
