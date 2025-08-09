Встреча Путина и Трампа
8 августа, 21:01

Летавший в Аполлоне на орбиту Луны астронавт NASA Джим Ловелл умер в 97 лет

Джим Ловелл. Обложка © NASA

Американский астронавт Джим Ловелл, участник программы «Аполлон», скончался в возрасте 97 лет. Он умер 7 августа в Лейк-Форесте, штат Иллинойс. Об этом сообщили в NASA.

21 декабря 1968 года корабль Apollo 8 с тремя астронавтами, включая Ловелла, отправился к Луне. Во время этой миссии он, Фрэнк Борман и Уильям Андерс первыми покинули околоземное пространство и достигли другого небесного тела.

«Будучи пилотом командного модуля «Аполлона-8», Джим и его товарищи по экипажу стали первыми, кто стартовал на ракете «Сатурн-5» и вышел на орбиту Луны, доказав, что высадка на Луну вполне достижима», — сообщили в NASA.

Ловелл также участвовал в миссии Apollo 13. В её ходе на окололунной орбите произошёл взрыв бака с кислородом. Этот инцидент привёл к повреждению основной энергетической установки корабля. Однако экипаж смог вернуться на Землю.

Ранее на 75-м году жизни скончался лётчик-космонавт Талгат Мусабаев, герой России и Казахстана. Он совершил три космических полёта в 1994, 1998 и 2001 годах. В общей сложности он провёл на орбите более 341 суток.

Лия Мурадьян
