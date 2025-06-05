Умер первый канадский астронавт Марк Гарно

Первый канадский астронавт Марк Гарно скончался на 76-м году жизни после непродолжительной болезни. Информацию подтвердил телеканал CTV, ссылаясь на слова его супруги Пэм.

«С чувством глубокой печали я сообщаю о кончине моего супруга Марка Гарно. Он встретил свои последние дни с той же силой, ясностью и изяществом, которые определяли его жизнь. Марк ушёл мирно, окружённый любовью родных», – отметила Пэм в своём заявлении.

Она также поблагодарила всех за поддержку и добрые слова, полученные в последние дни, а особенно медицинскую команду за их преданность и заботу.

Джозеф Жан-Пьер Марк Гарно родился 23 февраля 1949 года в Квебеке. Он стал первым канадским астронавтом, совершив исторический полёт в 1984 году. В общей сложности он провёл в космосе 29 дней в течение трёх полётов Space Shuttle с 1984 по 2000 год.

С 2001 по 2005 год Гарно возглавлял Канадское космическое агентство, а затем сделал карьеру в политике. С 2015 по 2021 год он занимал пост министра транспорта Канады, а в 2021 году на несколько месяцев возглавил Министерство иностранных дел страны.