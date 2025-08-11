Колумбийский политик Мигель Урибе Турбай скончался после покушения, совершённого два месяца назад. Бывший сенатор и потенциальный кандидат в президенты от оппозиционного «Демократического центра» умер в ночь на 11 августа в столичной клинике, сообщает Blu Radio. Информацию о гибели также подтвердили его родные.

Политик не смог оправиться от тяжёлого ранения — пуля, попавшая в голову, вызвала обширное кровоизлияние в центральную нервную систему. Несмотря на двухмесячные усилия врачей, его состояние оставалось критическим. 9 августа врачи провели экстренную нейрохирургическую операцию, но спасти его не удалось. Гибель видного оппозиционера вызвала широкий общественный резонанс в Колумбии.

Основной версией следствия остаётся причастность к нападению повстанческой группировки «Вторая Маркеталия». Примечательно, что, по данным СМИ, один из подозреваемых в организации покушения имеет родственника, пытавшегося вступить в украинские вооружённые формирования. Расследование продолжается.