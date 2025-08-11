Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 11:53

Кандидат в президенты Колумбии Урибе Турбай скончался после покушения

Колумбийский политик Мигель Урибе Турбай. Обложка © Gettyimages / Nurphoto

Колумбийский политик Мигель Урибе Турбай. Обложка © Gettyimages / Nurphoto

Колумбийский политик Мигель Урибе Турбай скончался после покушения, совершённого два месяца назад. Бывший сенатор и потенциальный кандидат в президенты от оппозиционного «Демократического центра» умер в ночь на 11 августа в столичной клинике, сообщает Blu Radio. Информацию о гибели также подтвердили его родные.

Политик не смог оправиться от тяжёлого ранения — пуля, попавшая в голову, вызвала обширное кровоизлияние в центральную нервную систему. Несмотря на двухмесячные усилия врачей, его состояние оставалось критическим. 9 августа врачи провели экстренную нейрохирургическую операцию, но спасти его не удалось. Гибель видного оппозиционера вызвала широкий общественный резонанс в Колумбии.

Основной версией следствия остаётся причастность к нападению повстанческой группировки «Вторая Маркеталия». Примечательно, что, по данным СМИ, один из подозреваемых в организации покушения имеет родственника, пытавшегося вступить в украинские вооружённые формирования. Расследование продолжается.

Московский суд не стал прекращать дело о покушении на убийство Авраама Руссо
Московский суд не стал прекращать дело о покушении на убийство Авраама Руссо

Напомним, что в июле в столице Колумбии произошло вооружённое нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, который ранее заявлял о намерении участвовать в президентской гонке 2026 года. Неизвестный напал на сенатора со спины во время его выступления. Позднее стало известно, что им оказался 15-летний подросток. Однако молодой человек категорически отверг все обвинения.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Колумбия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar